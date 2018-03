Energieke dansbeesten met onnavolgbare sensualiteit

The Hole Door Nederlands Dans Theater. Gezien: 9/1, Den Haag. Tournee t/m 11/3. Inl: ndt.nl ●●●●●

Over een goede binnenkomer gesproken. In The Hole van de Israëlische choreograaf Ohad Naharin betreden acht dansers van het Nederlands Dans Theater het octagonale podium met een woeste sliding, om vlak voor de neuzen van het publiek tot stilstand te komen in een bevallige, liggende houding. Dat publiek zit rondom de speelvloer en wordt op zijn beurt ‘omsingeld’ door acht danseressen, in een achthoekige ruimte die speciaal is opgetrokken op het toneel van het laatste restje Lucent Danstheater. Binnenkort gaat ook dat tegen de vlakte, om plaats te maken voor het Spuiforum.

Een meer symbolische locatie is nauwelijks denkbaar, want zoals de groep binnenkort het oude nest verlaat, lijken de dansers in The Hole hun oude vel af te werpen. In elk geval is hun transformatie van esthetisch gepolitoerde NDT-bewegers naar dansbeesten die de ruimte bestormen met ongebreidelde energie, agressie en onnavolgbare sensualiteit niets minder dan een openbaring.

Naharin creëerde The Hole in 2013 voor zijn eigen groep, de Batsheva Dance Company. De choreografie wordt iedere avond in twee versies uitgevoerd, één met de mannen in de leidende rol, één met vrouwen op het centrale podium. NDT heeft daar zelfs een derde, met gemengde cast aan toegevoegd. Het biedt de fascinerende gelegenheid variaties in fysieke kracht, lading en intentie, onbewuste genderconnotaties en betekenislagen te bestuderen.

Maar The Hole is vooral een kwestie van ondergaan en overweldigd worden door een vloedgolf aan beelden. Ook muzikaal is het een dolle rit langs ritueel, spel, angst, dreiging, saamhorigheid, strijd en verzoening. Het leven in een notendop, een draaikolk van emoties en sensaties. Na een uur verlaat de toeschouwer enigszins duizelig het pand. Met op zijn netvlies wringende torso’s, sidderende ledematen en nu en dan laag overvliegende danserslichamen. Het is, ingeklemd tussen dansers voor en achter, een ongekend fysieke kijkervaring waar niemand ongevoelig onder kán blijven.