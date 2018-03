Eerste dopinggeval op deze Spelen

Het eerste dopinggeval op deze Winterspelen is een feit. De Japanse shorttracker Kei Saito testte bij een controle buiten de wedstrijden om positief op acetazolamide, een zogeheten maskeringsmiddel. Saito (21) heeft een voorlopige schorsing gekregen en besloot het olympisch dorp te verlaten. Hij kwam nog niet in actie, Saito was als reserve voor de estafetteploeg mee. Volgens de Japanse bond leverde hij vorige week een positieve plas in, enkele uren nadat hij was aangekomen in het olympisch dorp. „Ik ben geschokt, want ik heb nooit geprobeerd doping te gebruiken”, stelt Saito. (ANP)