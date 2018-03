Oxfamleidster weg om seks-schandaal

Een seksschandaal rond de Britse hulporganisatie Oxfam heeft maandag de kop gekost van de plaatsvervangende directeur Penny Lawrence.

Vorige week onthulde de krant The Times dat Oxfam-medewerkers in 2011 seksfeesten organiseerden in Haïti, waar zij hielpen met de wederopbouw na de verwoestende aardbeving in 2010 in de Caraïben.

Het Oxfam-personeel zou hebben betaald voor de diensten van mogelijk minderjarige prostituees. Een aantal Oxfam-medewerkers werd ontslagen, onder wie het Belgische hoofd van de reddingsoperatie in Haïti. Hij zou bij een eerdere uitzending, naar Tsjaad in 2006, aan seksuele uitspattingen hebben meegedaan.

De vertrekkende onderdirecteur Lawrence zei maandag dat Oxfam daarvan op de hoogte was vóór de man werd aangesteld als leider van de operatie in Haïti. „Ik schaam me dat dit onder mijn verantwoordelijkheid is gebeurd”, aldus de ‘tweede vrouw’ van Oxfam. (NRC)