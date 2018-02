De Dichter des Vaderlands over de donorwet

Stemming

Stel dat je ergens wacht. Je ligt, trekt taaie slierten van de dag.

Bewoont een onbewoonbaar eiland van lakens en lysol.

Een lichaam dat nog ademhaalt.

En steeds wanneer men je gordijnen openschuift hetzelfde zicht

op jonge bomen, een drukbezocht parkeerterrein,

de loden wolken voor het raam.

Je blik loopt vol. Je kunt geen daglicht meer verstaan. Dat ruisen

is de wind niet, dat is een apparaat.

Juist wie stilligt weet dat alles kraakt. Je naam een touwbrug

over het ravijn, je hart een oude opwindaap

die moeizaam op de trommel slaat.

Stel, de redding is een stem. Een klinkend voor of tegen.

Toeval regeert met onverschilligheid. Of je nu blijft

of gaat, ons is het om het even.

In deze benen leerde niemand anders lopen, met deze ogen

niemand anders zien. Dit hart, deze nieren. Deze

schitterende longen, lever. Deze zee van tijd. Van mij, van mij.