Denk is tegen de intelwet. Heel Denk? Een deel is neutraal – en krijgt subsidie

De politieke partij Denk is tegen de nieuwe wet op de inlichtingendiensten. Tijdens de campagne voor het referendum op 21 maart „zullen we onze achterban adviseren om tegen te stemmen”, zegt fractievoorzitter Tunahan Kuzu.

Duidelijk, toch? Niet helemaal. Het wetenschappelijk bureau van Denk heeft ruim 22.000 euro subsidie gekregen voor een neutrale campagne over de inlichtingenwet, zo blijkt uit stukken van de referendumcommissie, die het geld verdeelt.

Hoe zit dat? Het bureau, Statera, wil via een big data-analyse tijdens de campagne meten „hoe het kiezerslandschap verandert”, zegt directeur Gladys Albitrouw, tevens penningmeester van Denk. „Daar brengen we dan persberichten over uit.” Albitrouw denkt niet dat de uiteenlopende standpunten van Denk en het wetenschappelijk bureau voor verwarring zullen zorgen: „Statera is nog redelijk onbekend, dit is het eerste wat mensen van ons zullen horen.”

Vorige week maakte de referendumcommissie bekend hoeveel subsidie er precies verstrekt is voor het referendum. Het enthousiasme voor de campagne is kleiner dan bij het Oekraïnereferendum in 2016, zo blijkt. Er was 2 miljoen euro beschikbaar: 600.000 voor het ja-kamp, 600.000 voor het nee-kamp en 800.000 voor neutrale campagnes. Toch heeft de referendumcommissie maar 1,5 miljoen uitgekeerd. Dat is vooral te danken aan het gebrek aan animo in het ja-kamp: slechts zeven particulieren en vier organisaties gaan vóór de inlichtingenwet campagne voeren. (NRC)

Schuchtere campagne pagina 9