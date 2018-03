Een zanger die elk moment naar je kan uithalen

Rock Bonne Aparte Scalps ●●●●●

Bonne Aparte is na ruim tien jaar stilte terug met een nieuw album: giftige punkrock op de leest van Sonic Youth en The Jesus Lizard. Frontman Gerrit van der Scheer (ook actief in Herrek) heeft bandleden uit onder meer Rats on Rafts ingelijfd, is uit Leeuwarden afgezakt naar Rotterdam en is niet minder pissig geworden, blijkt op Scalps (Spotify). De basis bestaat uit grillige, puntige gitaren, waar de donkere stem van Van der Scheer loom maar onvoorspelbaar overheen hangt, terwijl hij steeds gefrustreerder raakt en elk moment naar je kan uithalen.

Dat werkt goed in de korte erupties op dit album van net 23 minuten, vooral in ‘Piss’, ‘My Defeat’ en het verwrongen ‘Twin Love’. Het mooiste is de noiserockbom ‘Knife’, dat na het bezeten mantra ‘knife in your face, knife in your face’ ruim zes minuten aanzwelt tot een wervelwind van rammende drums en hypnotiserende ruis. Een uitgestrekte, psychedelische aanval op de zintuigen, waar Bonne Aparte zich vaker aan zou mogen wagen.