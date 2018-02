Dag 6 Winterspelen: Nederlandse vrouwen schaatsen de 1.000 meter

Welkom in een nieuw blog over de Winterspelen

Goedemorgen! Welkom in dit slowblog over de zesde dag van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

Nederlandse schaatsers hebben gisteren weer meerdere plakken binnen gehaald Kjeld Nuis won gisteren het vierde Nederlandse goud op de 1.500 meter. Patrick Roest werd tweede. Yara van Kerkhof won als eerste Nederlandse ooit brons bij het shorttrack. Kort stond Nederland bovenaan de medaillespiegel, maar zakte na goud voor Duitsland bij het rodelen af naar de tweede plek.

Vandaag komen de Nederlandse vrouwen in actie op de 1.000 meter. Ireen Wüst, die in Pyeongchang al een zilveren en gouden plak won op de 3.000 en 1.500 meter, gaat in de vierde rit van start. Leenstra neemt het in de zestiende race op tegen de Amerikaanse Heather Bergsma. Eerder deze week pakte Leenstra brons op de 1.500 meter.

Verder begint het ijshockey voor de mannen vandaag en snowboarden de mannen de finale halfpipe.