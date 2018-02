Dag 5 Winterspelen: Zilver voor Van Kerkhof, Nuis met snelste

NBC-presentator Katie Couric heeft op Twitter excuses aangeboden voor haar commentaar tijdens de openingsceremonie over schaatsen in Nederland. Ze zei toen dat Nederlanders "heel erg goed" zijn in schaatsen, omdat het een belangrijke vorm van transport is als de Amsterdamse grachten in de winter bevroren zijn.

"... skating is an important mode of transportation in a city like Amsterdam which sits at sea level. As you all know, it has lots of canals that can freeze in the winters. So, for as long as those canals have existed, the Dutch have skated on them to get from place to place, to race each other, and also to have fun.”