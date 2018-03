20 jaar cel vriendin oud-president Park

Choi Soon-sil, een vriendin van de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye, is veroordeeld tot twintig jaar cel voor machtsmisbruik, omkoping en het aannemen van steekpenningen. Dat oordeelde een rechtbank in Seoul dinsdagochtend. Shin Dong-bin, topman van het bedrijf Lotte Group is veroordeeld tot een celstraf van tweeënhalf jaar voor omkoping. Volgens de rechtbank misbruikte Choi haar nauwe banden met de president voor eigen gewin. Ze gebruikte haar invloed om geld af te dwingen bij grote bedrijven. Daarnaast is ze veroordeeld voor het ontvangen van steekpenningen van de Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung en Lotte Group. (Reuters)