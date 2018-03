Claim van familie bij Defensie om dodelijk ongeluk oefening

Nabestaanden van de commando die in 2016 omkwam tijdens een schietoefening in Ossendrecht hebben een claim neergelegd bij het ministerie van Defensie. De hoogte van het bedrag is niet bekend. De 35-jarige sergeant Sander Klap werd dodelijk getroffen op de oefenlocatie van de Politieacademie in Ossendrecht. Hij stond op het moment dat een andere deelnemer aan de oefening zijn wapen afvuurde achter het doel, met daartussen alleen een dunne wand. De Onderzoeksraad voor Veiligheid uitte vorig jaar harde kritiek op Defensie. Zo vond de oefening plaats in een ongeschikt en niet-gekeurd schiethuis. (ANP)