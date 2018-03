Britse rechter handhaaft arrestatiebevel Assange

Het Britse arrestatiebevel tegen Julian Assange wordt opnieuw niet ingetrokken. De advocaten van de WikiLeaks-oprichter betoogden dat Assange vrijgelaten kon worden, omdat zijn aanhouding niet langer van publiek belang zou zijn. De rechter ging daar niet in mee. Zij vindt het nog altijd gerechtvaardigd dat de Britse autoriteiten hem willen vervolgen voor het schenden van de voorwaarden voor zijn borgtocht.

De Australiër zit ondergedoken op de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Die liep hij in 2012 binnen om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar werd hij gezocht in verband met verkrachting.

De Zweedse aanklacht is inmiddels ingetrokken, maar door onderdak te zoeken in de ambassade heeft Assange volgens de Britten de voorwaarden van zijn borgtocht geschonden. Zijn advocaten vinden dat hij daar inmiddels genoeg voor is gestraft omdat hij 5,5 jaar in de ambassade heeft vastgezeten. Daar ging de rechter niet in mee:

“Verdachten op borgtocht uit het hele land en mensen die gezocht worden voor uitlevering verschijnen voor de rechtbank om de gevolgen van hun keuzes onder ogen te zien. Hij zou de moed moeten hebben om hetzelfde te doen.”

Het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht kan Assange op een jaar gevangenisstraf komen te staan.

Uitlevering VS

Vorige week probeerden de advocaten van Assange ook al het arrestatiebevel in te laten trekken. Toen was de redenering dat zijn aanhouding geen zin meer had nu hij in Zweden niet langer wordt gezocht. Dezelfde rechter besloot ook toen het arrestatiebevel te handhaven.

Als Assange bij het verlaten van de Ecuadoraanse ambassade wordt gearresteerd, is er volgens hemzelf een grote kans dat hij alsnog wordt uitgeleverd, maar dan aan de Verenigde Staten. De VS zien hem als staatsvijand vanwege de staatsgeheimen die Assange publiceerde op de website WikiLeaks. De Australiër kreeg in december de Ecuadoraanse nationaliteit.

Correctie (13 februari 2018). In een eerdere versie van dit stuk stond dat Assange uitgeleverd dreigt te worden aan de Verenigde Staten. Dat is een vooralsnog een onbevestigd vermoeden van Assange zelf.