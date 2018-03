Tweede goud voor Duitse Dahlmeier

De Duitse biatlete Laura Dahlmeier heeft haar tweede gouden medaille op de Winterspelen in Pyeongchang binnen. De 24-jarige Duitse was duidelijk de sterkste bij de 10 kilometer achtervolging die onder zeer koude omstandigheden werd geskied. Met name bij het schieten. Het zilver was voor Slowaakse Anastasiya Kuzmina, het brons voor de Française Anaïs Bescond. Bij de mannen prolongeerde de Franse biatleet Martin Fourcade zijn olympische titel op de 12,5 kilometer achtervolging. Het zilver ging naar de Zweed Sebastian Samuelsson, het brons was voor de Duitser Benedikt Doll.(ANP)