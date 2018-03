Officiële staatsieportretten van de Obama’s hangen nu in Smithsonian in Washington

Oud- president Barack Obama zit op een stoel tussen bloemen en struiken. Jammer dat zijn haar niet minder grijs is, concludeerde hij bij de onthulling van zijn staatsieportret maandag. Tegelijkertijd was de „hotness” van zijn vrouw Michelle volgens de oud-president wel goed weergeven op het tweede portret. De twee schilderijen van de eerste Afro-Amerikaanse bewoners van het Witte Huis komen te hangen tussen eerdere presidenten en First Lady’s in de Smithsonian National Portrait Gallery in Washington DC. Niet voor niets waren daarom ook voor het eerst twee Afro-Amerikaanse artiesten – Amy Sherald en Kehinde Wiley – gevraagd om de portretten te schilderen. (NRC)