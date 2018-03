ANC geeft president Zuma 48 uur om af te treden, nog geen uitzicht op einde van de politieke crisis

De top van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC heeft president Jacob Zuma (75) deze dinsdagochtend formeel gemaand zijn functie binnen 48 uur neer te leggen. Dat melden bronnen binnen het ANC. Het besluit volgt op een marathonzitting die maandag tot diep in de avond plaatsvond over de positie van de president.

Afgelopen december werd Zuma al vervangen als partijleider van het ANC door de 65-jarige Cyril Ramaphosa, sinds 2014 vice-president. Zuma’s positie werd onhoudbaar door een reeks corruptieschandalen die het aanzien van het ANC ernstig schaden. De afgelopen weken probeerde Ramaphosa de president achter de schermen te bewegen om het veld te ruimen, maar kon hem niet overtuigen. Er wordt gespeculeerd dat Zuma voorwaarden stelt aan een vertrek, bijvoorbeeld dat hij niet vervolgd zal worden wegens corruptie.

Ook dinsdagochtend was nog niet bekend of Zuma inbindt, nu zijn vertrek formeel wordt geëist. Als hij blijft weigeren, is dat een politieke klap voor het ANC. Dan wordt een vertrouwensstemming in het parlement onvermijdelijk. Het parlement kiest de president. Daarmee staat het lot van de hele ANC-regering op het spel. (NRC)