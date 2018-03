Erelijst Hirscher is eindelijk compleet

Marcel Hirscher is olympisch kampioen geworden op het onderdeel combinatie. Na de afdaling stond de Oostenrijker twaalfde, maar hij wist zijn achterstand goed te maken op de slalom. Hirscher heerst al jaren bij zowel de wereldbekerwedstrijden als de WK's, maar de 28-jarige slalomspecialist won tot dinsdag nog maar één olympische medaille: hij werd tweede bij de slalom in Sotsji 2014. In januari won hij voor de 55ste keer een wereldbekerwedstrijd. Alleen de Zweed Ingemar Stenmark won er meer (86). Het is voor de laatste keer dat de combinatie wordt geskied op de Spelen. (NRC)