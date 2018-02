14 jaar en tbs geëist om dodelijke schietpartij in Amsterdam-West

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van veertien jaar en tbs geëist vanwege het dodelijke schietincident in Amsterdam-West, eind 2016. Volgens de aanklager is de 34-jarige verdachte verantwoordelijk voor de dood van de 18-jarige Naoufal Mohammadi. Ook wordt hij verdacht van poging tot doodslag op twee anderen.

Dat de verdachte niet meewerkte aan geestelijk onderzoek weerhoudt het OM er niet van tbs met dwangverpleging te eisen, stelt de aanklager. Daarbij speelt mee dat de man in 2007 al eens onderzocht is door deskundigen nadat hij een man had doodgeschoten. Daaruit kwam toen naar voren dat hij zwakbegaafd is en antisociale trekken heeft.

De aanklager stelt nu dat zulke kenmerken vaak “langdurig aanwezig” zijn bij iemand. Volgens het OM kan daarom “niets anders worden geconcludeerd dan dat er ook ten tijde van het plegen van deze feiten een stoornis bestond”. Het is zodoende zaak dat de maatschappij “beschermd” wordt tegen de verdachte, aldus justitie.

‘Slachtoffer op de verkeerde plek’

De schietpartij in Amsterdam vond plaats in de Ten Katestraat, waar op dat moment kinderen in de wijk het feest van Sint-Maarten vierden en rondliepen met lampions. De man zou geprobeerd hebben in een shishalounge een medewerker af te persen. Na die poging rende de medewerker samen met een broer achter de vermeende afperser aan. Die opende daarop het vuur.

De twee broers raakten bij dat vuurgevecht gewond, beiden aan de arm. Het dodelijke slachtoffer had volgens de aanklager niets te maken met het incident. “Zijn nog te jonge leven komt ten einde als gevolg van de schietpartij. Zomaar. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek”, aldus de officier van justitie.

Aanvankelijk slaagde de inmiddels 34-jarige erin in een auto te ontsnappen. Twee maanden later werd hij alsnog aangehouden in Parijs. De man kwam in beeld omdat zijn DNA-profiel overeenkwam met dat op een pet en een bril, die op de plaats van de schietpartij werden aangetroffen.

Correctie (13 februari 2018): Boven een eerdere versie van dit bericht stond dat de man is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Dat moest 14 jaar zijn.