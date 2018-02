Wessanen: van lelijk eendje tot beursfavoriet

Tot een paar jaar geleden moest je bij beleggers niet aankomen met het aandeel Koninklijke Wessanen. Het in 1765 opgerichte voedingsmiddelenconcern richtte zich met de quinoa van Zonnatura en de detoxthee van Clipper vooral op de welgestelde randstedeling, maar verkocht ook de frikandellen van Beckers.

Dat gebrek aan richting vertaalde zich in de beurskoers. Vijf jaar geleden stond het aandeel Wessanen op een schamele 2,23 euro. In tijden dat biologische supermarkten als Ekoplaza uitbreiden en ‘verantwoord eten’ steeds meer in de belangstelling staat, noteerde Wessanen het ene verlies na het andere. Tot 2014.

Toen trad Christophe Barnouin aan als topman. Wessanen moest slanker en gezonder worden, alsof het een reclameleus betrof van een van zijn biologische producten. Het bedrijf richtte zich voortaan op het segment dat al jaren groeit: gezond eten, al dan niet biologisch. Weg frikandellen.

Het verkocht snackmaker Beckers, groothandel in natuurvoeding Natudis en sapjesmaker ABC. Het kocht onder meer Biogran, Spaans marktleider op het gebied van biologisch eten, en glutenvrije voedselproducent Mrs. Crimble’s. Het lijkt te helpen. In 2014, en in de jaren erna, steeg de omzet weer én wist Wessanen winst te maken. In 2016 bedroeg de omzet 570 miljoen euro, het bedrijfsresultaat 41,2 miljoen. Deze dinsdag volgen nieuwe cijfers.

Vraag het aan een marktvorser en die zegt: met Wessanen gaat het op alle fronten eigenlijk gewoon goed. Beursanalist Corné van Zeijl bij Actiam somt op: door de verkoop van bedrijfsonderdelen heeft het bedrijf geen schulden meer, het nieuwe management stuurt het bedrijf strak aan. En er is de markt voor biologisch eten. Volgens onderzoeksbureau Ecovia Intelligence groeit die in Europa – Wessanens kerngebied – met bijna 6 procent per jaar tot 38,7 miljard euro in 2020.

Kijk naar het verloop van de koers over meerdere jaren en het is alsof de contouren van de Alpen opdoemen: van 2,23 euro per aandeel op 8 februari 2013 naar 16,43 op 8 februari dit jaar. Beleggers zijn verliefd op het aandeel, zegt Van Zeijl. Maar, benadrukt hij, hoewel verliefd zijn leuk is, is het gevaar dat je je geliefde door een (te) roze bril gaat zien.

De beleggers in Wessanen hebben onrealistisch hoge verwachtingen. Van Zeijl: „Als je kijkt naar de koers-winstverhouding [koers van een aandeel gedeeld door jaarwinst per aandeel, red.]. staat die op bijna het dubbele van het marktgemiddelde.” Hij wijst op concurrent Unilever. Daar staat de koers-winstverhouding op 18 keer de verwachte winst, tegenover 35 keer bij Wessanen, volgens Bloomberg. Oftewel: van het aandeel Wessanen wordt zo veel verwacht, dat er op de korte termijn geld mee verdienen nauwelijks mogelijk is. Als de jubelcijfers van de laatste jaren niet aanhouden, verliezen beleggers geld.

Van de acht analisten die het aandeel volgen, is Fernand de Boer van Degroof Petercam de enige die een verkoopadvies afgeeft. Hij denkt dat het moeilijk wordt voor het bedrijf die hoge verwachtingen waar te maken. Dat biologisch in zwang is, is niet alleen Wessanen opgevallen. Unilever nam vorig jaar het biologische theebedrijf Pukka Herbs over. Danone kocht eerder WhiteWave Foods, dat de sojamelk van Alpro maakt.

Niet alleen in de schappen van Albert Heijn wordt de concurrentie voor Wessanen daardoor groter, ook op het gebied van overnames. Unilever en Danone zijn nu net als Wessanen op zoek naar biologische voedingsbedrijven, wat de prijzen van die bedrijven omhoog drijft, verwacht De Boer.

Toch is De Boer positief gestemd. Van lelijk eendje naar beurslieveling in vijf jaar is niet niks. Moeten ze dat wel volhouden.