Zijlstra weet niet of hij nog wel geloofwaardig is

Strandt het ministerschap van Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken, VVD) al na vier maanden? Dat is niet ondenkbaar nu zijn positie ernstig verzwakt is door een leugen over de Russische president Poetin. Dinsdag moet Zijlstra zich verantwoorden tegenover een Tweede Kamer waarin zowel de oppositie als zijn eigen coalitie hem zijn verzinsel ernstig kwalijk nemen.

Maandag gaf Zijlstra tegenover de Volkskrant toe jarenlang een verzonnen verhaal te hebben verteld over een ontmoeting met Poetin. Hij zou in 2006 aanwezig zijn geweest bij een gesprek in Poetins datsja met toenmalig Shell-baas Jeroen van der Veer. Bij die gelegenheid zou Poetin zijn visie hebben ontvouwd op een ‘Groot-Rusland’. „Dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische staten”, citeerde Zijlstra de Russische president op een VVD-congres in 2016. „En Kazachstan was nice to have.”

Zijlstra’s bekentenis komt op een buitengewoon ongelukkig moment: woensdag heeft hij in Moskou een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. In een gesprek met journalisten zei Zijlstra maandag dat zijn leugen „dom” en „stom” was geweest.

Voor Zijlstra illustreerde de datsja-anekdote, die hij ook bij andere gelegenheden vertelde, dat Rusland een groot gevaar vormt voor de veiligheid van West-Europa. Hij moet nu toegeven dat hij het verhaal nooit uit de mond van Poetin heeft gehoord. Het kwam van een aanwezige in de datsja, wiens identiteit hij wilde beschermen omdat dit „consequenties zou kunnen hebben voor zijn bedrijf.”

Verkeerd begrepen

Zijlstra benadrukt dat Poetin volgens zijn bron de uitspraken over Groot-Rusland wel degelijk gedaan heeft. Maar volgens Van der Veer, van wie de Volkskrant maandagavond onthulde dat hij de bron is, heeft Zijlstra zijn uitleg verkeerd begrepen. Poetins opmerkingen over Groot-Rusland zouden vooral „historisch bedoeld” zijn. De conclusie dat Poetin agressieve geopolitieke ambities heeft in de Baltische staten is volgens Van der Veer „niet aan mij noch mijn woordgebruik”.

Zijlstra toonde zich maandag nederig: hij wilde niet op voorhand zeggen of hij geloofwaardig kan aanblijven als minister. Is die nederigheid genoeg om aan te kunnen blijven? Vooralsnog laten zijn eigen VVD en de andere coalitiepartners, die hij zondag al persoonlijk inlichtte over het aanstaande nieuws, Zijlstra niet vallen. Maar ze veroordelen zijn leugen wel in ongekend harde bewoordingen. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) spreekt zelfs van een „kwalijke inschatting”. Ook premier Rutte, al enkele weken op de hoogte van Zijlstra’s verzinsel, noemt het „een grote fout”.

Coalitie

De redenen die Zijlstra’s coalitiepartners aanhalen voor hun steun, klinken ingestudeerd en bedoeld om de coalitie niet in problemen te brengen. Zijlstra heeft de leugen niet als minister verteld maar in zijn vorige politiek leven als fractievoorzitter (Segers). Hij heeft gelogen, maar de gebeurtenis heeft wél plaatsgevonden (Buma, CDA). De Russen liegen ook altijd, „en ik moet de eerste Rus nog ontmoeten die zijn fout rechtzet” (Pechtold, D66).

De frustratie in de coalitie is begrijpelijk. Zijlstra is het gezicht van Nederland in het buitenland, en in het diplomatieke circuit is een jokkende minister van Buitenlandse Zaken bepaald geen aanbeveling. Zeker omdat Zijlstra’s leugen gaat over Rusland – een land waarmee Nederland op gespannen voet leeft sinds het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Zijlstra zal het Kremlin niet meer geloofwaardig kunnen beschuldigen van het verspreiden van desinformatie over de toedracht.

Zijlstra’s bekentenis zou ook wel eens fataal kunnen zijn voor de campagne van Rutte III tegen nepnieuws. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) waarschuwt sinds haar aantreden voor oneigenlijke Russische beïnvloeding van de Nederlandse publieke opinie. Die waarschuwingen hebben stevig aan geloofwaardigheid ingeboet nu een minister zelf onwaarheden vertelt. Ollongren wilde Zijlstra maandag niet afvallen. „Ik zou dat niet willen vergelijken met de discussie over buitenlandse beïnvloeding, dat is echt een heel ander verhaal,” zei ze.