Vicedirecteur Oxfam stapt op wegens seksschandaal

Een seksschandaal rond Oxfam heeft maandag de kop gekost van een de bestuurders van de de Britse liefdadigheidsinstelling. Vicedirecteur Penny Lawrence maakte bekend dat zij “haar verantwoordelijkheid neemt” en uit haar functie stapt, melden persbureau Reuters en Britse media.

Eind vorige week onthulde de krant The Times dat Oxfam-medewerkers in 2011 seksfeesten organiseerden in Haïti, waar zij verbleven om te helpen met de wederopbouw na de verwoestende aardbeving in 2010. Het Oxfam-personeel zou hebben betaald voor de diensten van lokale prostituees, die volgens The Times op de feestjes moesten rondlopen in Oxfam-shirts. Niet alle prostituees zouden meerderjarig zijn geweest.

The Times schreef ook dat Oxfam in 2011 al wist van de misstanden, maar de zaak destijds intern afhandelde. Een aantal Oxfam-medewerkers werd ontslagen, onder wie het hoofd van de reddingsoperatie in Haïti. Hij zou bij een eerdere uitzending, naar Tsjaad in 2006, al aan soortgelijke seksuele uitspattingen hebben deelgenomen.

‘Niet passend gereageerd’

Lawrence erkende maandag dat Oxfam daarvan op de hoogte was vóór de man werd aangesteld als leider van de operatie in Haïti. “Ik was destijds verantwoordelijk voor het hulpprogramma, en schaam me dat dit onder mijn verantwoordelijkheid is gebeurd”, aldus de vicedirecteur. “We hebben niet passend gereageerd op signalen van wangedrag van ons personeel in Tsjaad en Haïti. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me.”

Oxfam is door het schandaal in grote verlegenheid gebracht. De organisatie vecht voor het behoud van haar Britse overheidssubsidie, omgerekend zo’n 36 miljoen euro per jaar. Daarnaast hebben veel donateurs hun steun aan Oxfam opgezegd. In Nederland ging het zondag om ruim zevenhonderd van de 330.000 donateurs.