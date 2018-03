Biotechbedrijf Galapagos wapent zich tegen overname

Biotechbedrijf Galapagos werkt aan een beschermingsconstructie om te voorkomen dat het Nederlands-Belgische biotechbedrijf wordt overgenomen. Dat heeft topman Onno van de Stolpe gezegd op een nieuwjaarsbijeenkomst in Leiden, zo bericht het Financieele Dagblad maandag. Van de Stolpe wil „een verdedigingsmuur bouwen” tegen met name het Amerikaanse farmaconcern Gilead, dat geïnteresseerd zou zijn in een overname van Galapagos.

Galapagos hoopt op een tweede farmabedrijf dat net als Gilead een aandelenbelang van 10 procent of meer in Galapagos wil nemen. Dat zou een overname door Gilead „ontzettend lastig” maken. Het Amerikaanse concern kan een tweede grootaandeelhouder onder Belgisch recht niet kan dwingen zijn stukken te verkopen, aldus het FD.

Van de Stolpe gaf al eerder aan dat hij Galapagos liever uitbouwt tot een onderneming die zelfstandig medicijnen kan ontwikkelen én vermarkten, dan overgenomen te worden door een grote farmaceut. Van Big Pharma moet hij namelijk niets hebben. Risicomijders zijn het, vindt hij. „Die bedrijven komen weg met de zoveelste cholesterolverlager of ze kopen wat past in hun pijplijn. Voor echt innovatief medicijnenonderzoek moet je bij de biotechbedrijven zijn.”

Maandag steeg het aandeel in de vroege handel 2 procent. (NRC)