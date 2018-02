Unilever dreigt met stoppen advertenties op Facebook en Google

Levensmiddelenconcern Unilever dreigt te stoppen met het plaatsen van advertenties op Facebook en Google als de bedrijven “zorgen voor verdeeldheid, haat aanmoedigen en kinderen niet kunnen beschermen”. Dit meldt The Financial Times (FT) maandag. De krant heeft de tekst voor een toespraak die marketingbaas Keith Weed maandagmiddag zal houden in handen. Volgens Weed werken de bedrijven niet transparant genoeg.

Weed zal de toespraak houden tijdens een jaarlijkse marketingconferentie, zo schrijft FT. In zijn speech, gericht aan adverteerders, mediaorganisaties en techbedrijven, stelt hij onder meer dat consumenten moeten kunnen vertrouwen wat zij online lezen.

“Unilever zal niet investeren in platforms die onze kinderen niet beschermen of die zorgen voor verdeeldheid, angst en haat in de samenleving. We willen alleen investeren in verantwoorde platforms die zich wijden aan het creëren van een positieve invloed op de samenleving.”

7,7 miljard euro

Google kwam in november in opspraak toen de Britse krant The Times onthulde dat er seksueel getinte filmpjes van kinderen op videoplatform YouTube te vinden zijn. Onder de video’s deelden gebruikers seksueel getint commentaar, soms werden kinderen opgeroepen om seksuele handelingen te verrichten. Ondanks klachten van andere gebruikers bleven de filmpjes en reacties online staan. Na de onthulling besloten meerdere grote adverteerders te stoppen met reclames op het platform. YouTube is in handen van Google.

Ook Facebook kwam het afgelopen jaar herhaaldelijk negatief in het nieuws, na beschuldigingen van verspreiding van nepnieuws. Het medium zou onder meer gebruikt zijn door Russische hackers om desinformatie te verspreiden tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

Volgens Weed moeten de techbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en meer transparant te werk gaan. De manier waarop advertenties worden doorgezet op de websites van de bedrijven is ondoorgrondelijk, stelt Weed. Volgens de marketingbaas komt meer dan een kwart van alle advertenties van Unilever via techbedrijven bij de consument terecht.

Unilever heeft het één-na-grootste marketingbudget ter wereld. Vorig jaar spendeerde het Brits-Nederlandse concern 7,7 miljard euro aan marketing. Sinds de mislukte overname van Kraft Heinz van begin 2017, is het budget naar beneden geschroefd. De hoeveelheid tv-commercials is bijvoorbeeld afgenomen.