Trump presenteert langverwacht plan voor infrastructuur

President Donald Trump heeft maandag zijn langverwachte plan gepresenteerd voor de verbetering van de Amerikaanse infrastructuur. Om tal van verouderde wegen, bruggen en andere bouwwerken in de Verenigde Staten een opknapbeurt te geven, wil hij de komende tien jaar 200 miljard dollar overheidsgeld (163 miljard euro) uittrekken. Of Trumps plannen ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht gaan worden, is de vraag.

Investeringen in de infrastructuur behoorden tot Trumps belangrijkste verkiezingsbeloften. In zijn campagne zegde hij toe daaraan 1.000 miljard dollar te besteden. Zo wilde hij niet alleen de infrastructuur onder handen nemen, maar ook een enorme hoeveelheid nieuwe banen creëren.

Trump stelt nu dus voor om minder geld uit te geven aan zijn infrastructuurproject dan hij aanvankelijk had beloofd. Toch verwacht hij dat zijn plan uiteindelijk méér gaat opbrengen. De 200 miljard dollar die de regering uitgeeft, moet lokale overheden, staten en private partijen stimuleren ook de knip te trekken. Zo moet er uiteindelijk 1.500 miljard dollar beschikbaar komen voor de infrastructuur.

Congres is grote horde

Voordat Trumps plan in werking kan treden, moet het nog worden goedgekeurd door het Congres. Makkelijk gaat het niet worden om het voorstel door de volksvertegenwoordiging te krijgen, schrijven Amerikaanse media. In de Senaat heeft Trump minstens elf Democratische stemmen nodig, maar volgens persbureau Reuters is het onwaarschijnlijk dat dit gaat lukken. De Democraten willen dat de federale overheid meer gaat bijdragen dan de 200 miljard dollar die Trump belooft.

Trump zelf zei maandag bij de presentatie in Washington dat zijn plan een aansporing is voor “de grootste en meest gedurfde infrastructurele investering in de Amerikaanse geschiedenis”:

“Onze wegen zijn er slecht aan toe. We gaan ervoor zorgen dat ze er weer prachtig bij liggen. En, heel belangrijk, we gaan onze infrastructuur moderniseren. We liggen heel ver achter op schema. We liggen ruim achter op andere landen.”

Om de infrastructuur aan te pakken, wil Trump niet alleen op investeringen vertrouwen. Hij is ook van plan regelgeving te versoepelen en het verstrekken van vergunningen makkelijker en sneller te maken, tot onvrede van milieuactivisten.

In het eerste jaar van zijn presidentschap richtte Trump zijn aandacht vooral op andere zaken dan de infrastructuur. Hij probeerde onder meer het zorgstelsel van zijn voorganger Barack Obama te vervangen, vocht een gerechtelijke strijd uit over een inreisverbod voor inwoners van bepaalde islamitische landen en voerde een grootschalige hervorming van het belastingstelsel door.