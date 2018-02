Transavia mag straatracende piloot niet ontslaan

Luchtvaartmaatschappij Transavia mag de piloot die met zijn vader betrokken was bij een dodelijke straatrace in 2006 in Loosdrecht niet ontslaan. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald.

In de uitspraak zegt de kantonrechter dat de piloot zich “eenmalig extreem gevaarlijk” in het verkeer heeft gedragen. Hij is echter niet veroordeeld voor het dodelijke ongeluk, maar voor “veel te hard rijden in een omgeving waar dit echt niet kan”. Dat is een overtreding en geen misdrijf, stelt de rechtbank.

Piloot Casper W. hield in 2006 met zijn vader Walter W. een straatrace in Loosdrecht waarbij de vader een 19-jarige vrouw aanreed. Zij overleed twee weken later aan haar verwondingen. Walter W. bleek 45 meter voor het ongeluk zo’n 160 kilometer per uur gereden te hebben, terwijl op de weg een maximale snelheid geldt van 50 kilometer per uur. Ook bleek hij twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken.

De vader kreeg vorig jaar een celstraf van vier jaar en een vijfjarig rijverbod. De rechter rekende hem zwaar aan dat hij al vijf keer eerder met justitie in aanraking was gekomen wegens autorijden onder invloed. Casper W., die met hoge snelheid achter zijn vader had aangereden, kreeg een taakstraf van honderd uur en een rijontzegging van één jaar voor gevaarlijk rijgedrag.

Voorbeeldfunctie

Transavia wilde de piloot, die na zijn veroordeling op non-actief stond, ontslaan omdat “zijn gedrag onverenigbaar met zijn voorbeeldfunctie als piloot” zou zijn. Collega’s zouden niet met hem willen vliegen. Ook vond de luchtvaartmaatschappij dat hij Transavia onjuist had voorgelicht over zijn gedrag.

De kantonrechter oordeelt dat hiervoor geen onderbouwing blijkt. Dat zijn gedrag laakbaar was betekent volgens de rechter nog niet dat Casper W. zijn functie niet zou kunnen uitoefenen. Bovendien was Transavia op de hoogte van de zaak toen de luchtvaartmaatschappij hem in vaste dienst nam.