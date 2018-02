Toerist-analisten bij Studio Sportwinter

Mart Smeets zou in minder dan vier minuten straalverliefd zijn geworden op Carlijn Achtereekte. Een plotselinge gouden medaille van een achteloos zelfverzekerde 28-jarige vrouw met een naam (Ach-ter-ee-kte) die je met Smeetse nadruk de zender in kunt beitelen – daar had de oude anchor van de Nederlandse sporttelevisie geen weerstand aan kunnen bieden.

Maar ja, Smeets’ days are over, nu leidt Henry Schut ons door de Olympisch avonden. Hij is toch meer het type presentator dat na afloop zijn vrouw een appje stuurt met de vraag of zij ook vond dat het goed ging. Het maakt de dagelijkse napraatshow NOS Studio Sportwinter wat zakelijker – ook wat eenentwintigste-eeuwser trouwens. Al blijft het liefhebbers-tv: zie de pretoogjes waarmee Schut Sven Kramer een schaatsquizje voorlegde. Kramer wist bijna niks.

Zaterdag zat Achtereekte op de NOS-bank. „Je had nog nóóit iets gewonnen”, riep veelprater en sidekick Erben Wennemars tegen haar. In het onvermijdelijke wat-ging-er-door-je-heen-tijdens-de-race-gesprek nam de winnares vervolgens de presentator en de andere gasten bij de hand door zelf voor analist te spelen „Op die beelden van de laatste ronde kun je zien dat ik glimlachend rondreed.” Het is een mooie definitie van topvorm: met een lach de belangrijkste wedstrijd van je leven rijden.

Samenvatting derde dag Winterspelen van Eurosport:



Niet alleen winnaars, ook verslagenen zitten in de studio. Antoinette de Jong (brons) deed haar best haar teleurstelling te verbergen, shorttracker Sjinkie Knegt (zilver) niet. „Ik juichte alleen voor de televisie.” Knegt nukte lekker verder toen hij vertelde over die ene keer dat hij met klapschaatsen op een 400-meterbaan had gereden: „Die klapschaats heb ik meteen in een kliko gegooid.”

Wat dat betreft was het jammer dat zondag de vast nog veel chagrijniger Jan Blokhuijsen (zevende op de 5000 meter) en Bob de Vries (vijftiende) zich niet lieten zien; hyperprof Sven Kramer had na wat just another day at the office werd genoemd geen tijd voor de televisie, de 10 kilometer wacht.

Nu zaten er zes ex-schaatsers/coaches. Die praatten met volle overgave door elkaar heen over de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen, die toen hij nog in Nederland trainde volkomen ‘oncoachbaar’ was: zo weigerde hij bij trainingen tegen de wind in te fietsen.

Uit de oude kaartenbak

Het avondgevoel wil dat er bij Studio Sportwinter ook gasten komen die geen specialist zijn: de toerist-analisten. Zaterdag was dat Guus Hiddink, die in een oude kaartenbak was gevonden omdat hij zestien jaar geleden coach van Zuid-Korea was op het WK-Voetbal. Hiddink was bij het shorttracken geweest, waar de Koreaanse fans heel veel herrie hadden gemaakt. Verder was de oud-voetbaltrainer niet veel opgevallen.

Mocht men bij de NOS nog een toerist-analist zoeken; ik heb een goede kandidaat gespot. Al dagen verschijnt een jongensachtige vijftiger in beeld die met zijn blonde echtgenote nogal wat wedstrijden blijkt te volgen. Behalve door het afzichtelijke oranje Team-NL windjack dat hij consequent draagt, valt hij op door het niet aflatende enthousiasme waarmee hij Nederlandse sporters aanmoedigt.

De man weet trouwens hoe je door een controle moet glippen. We zagen hem in de catacomben Carlijn Achtereekte feliciteren terwijl zijn vrouw Ireen Wüst troostte. Het schijnt dat hij Van Buren heet – laten ze die gast eens uitnodigen in de studio. Het zou me niets verbazen als blijkt dat hij nog eens een Elfstedentocht heeft gereden.