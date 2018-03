‘Tijd om geld uit te geven is er nauwelijks’

In de rubriek Verdienen en uitgeven vertellen mensen wekelijks over hun inkomsten en uitgaven.

IN

‘Ik ben door de jaren heen in deze bedrijfstak gegroeid. Op mijn twintigste begon ik als zelfstandig ondernemer met een bloemenzaak in Groningen, daarna deed ik hetzelfde in Winschoten en Vlagtwedde. Daar ging ik ook woonaccessoires verkopen. Hierdoor werd mijn winkel al snel te klein en ging ik op zoek naar een groter pand. In Sellingen stond dit voormalig hotel al vier jaar leeg, wij konden er zo in. Omdat ik gek ben op alles wat Engels is en ik ook graag high teas wilde organiseren, heb ik ervoor gekozen ook een bed & breakfast en een brasserie te openen.

„In de tien jaar dat we er nu zitten is het bedrijf best aardig gaan lopen, maar ook wij hebben natuurlijk last gehad van de crisis. Dat was een zware periode. Daarbij was er in dit pand veel achterstallig onderhoud. Sellingen is een dorp met 1.600 inwoners, dus om genoeg mensen uit de omgeving te trekken moeten we origineel zijn. Daarom organiseer ik allerlei evenementen zoals speciale avonden, workshops of jaarmarkten en dat trekt bekijks.

„Omdat ik veel moet investeren verdien ik weinig. Dat wil zeggen, ik haal eruit wat we nodig hebben om van te leven plus een beetje extra, en de rest gaat terug het bedrijf in. We hebben vijf man personeel, ieder met een eigen plek in het bedrijf. Mijn vriendin, de kinderen en ik schipperen heen en weer daar waar extra hulp nodig is.”

Inkomen: 1.802 euro netto Vaste lasten: woonlasten (310 euro), verzekeringen (382 euro), boodschappen (560 euro), drie honden (50 euro) Laatste grote aankoop: Valentijnscadeau (150 euro) Sparen: nee

UIT

‘We zijn zes dagen per week geopend en op de maandag dat we dicht zijn, ben ik altijd bezig met administratie en klusjes in het bedrijf. Hierdoor hebben we nauwelijks tijd om geld uit te geven. Ik heb natuurlijk ook niet zoveel te besteden, maar af en toe wat leuks doen of uit eten kan wel. Dan gaan we een dagje naar Zandvoort, daar komt mijn vriendin vandaan, of naar de Efteling. Zomers is voor ons hoogseizoen, dus op vakantie gaan we tussen kerst en oud en nieuw. Dan doen we een weekje Center Parcs of gaan we naar Duitsland. Ik hoef niet zo nodig ver weg, zolang we maar gezellig met z’n allen in een huisje kunnen zitten.

„Omdat we in een klein deel van het bedrijfspand wonen, vallen de woonlasten zoals de hypotheek en het gas, water en licht grotendeels onder de zakelijke lasten en zijn die privékosten vrij laag. De kosten voor internet, televisie en bellen en van mijn auto vallen zelfs helemaal onder het bedrijf. Dat scheelt ons een hoop geld.

„Mijn laatste grote aankoop was het cadeau dat ik voor mijn vriendin heb gekocht voor Valentijnsdag. We zijn nog geen jaar bij elkaar dus dan mag je nog uitpakken met dat soort dingen. Ik heb haar hier in Sellingen ontmoet tijdens een jaarmarkt die ik organiseerde op de parkeerplaats van de bed & breakfast en ze is nooit meer weggaan.”