Staat New York klaagt Weinstein Company aan

De procureur-generaal van de staat New York heeft het bedrijf van Hollywood-producent Harvey Weinstein aangeklaagd. Volgens openbaar aanklager Eric Schneiderman heeft Weinstein Company “herhaaldelijk de wetten van New York gebroken door zijn werknemers niet goed te beschermen tegen alomtegenwoordige seksuele intimidatie en discriminatie”.

De aanklacht volgt op een maandenlang onderzoek dat het New Yorkse Openbaar Ministerie opende na de onthullingen over seksueel wangedrag door Weinstein. Volgens het onderzoek heeft Weinstein onder meer zijn medewerkers met de dood bedreigd. Ook zou een groep vrouwelijke werknemers als voornaamste taak hebben “Weinstein te vergezellen bij evenementen en zijn seksuele overwinningen te faciliteren”.

Volgens de procureur-generaal dienden meerdere werknemers klachten in tegen de producent bij het bedrijf, maar leidden deze nooit tot een formeel onderzoek naar Weinstein. Ook zouden de klachten niet vertrouwelijk behandeld zijn en in sommige gevallen zelfs doorgestuurd naar Weinstein zelf.

‘Recht op een werkplek zonder seksueel wangedrag’

Schneiderman vindt dat de slachtoffers financieel gecompenseerd moeten worden door het bedrijf. Ook mogen “daders en degenen die het lieten gebeuren niet op oneerlijke wijze verrijkt” worden. “Iedere New Yorker heeft het recht op een werkplek zonder seksuele pesterijen, intimidatie en angst”, zo schrijft de procureur-generaal.

De advocaat van Weinstein reageerde maandagochtend door te zeggen dat “een eerlijk onderzoek” zal uitwijzen dat de aanklachten tegen Weinstein “ongegrond” zijn. “Weinsteins gedrag was niet foutloos maar er is geen sprake van criminaliteit. Het onderzoek zal bovendien uitwijzen dat Weinstein meer vrouwen heeft gepromoveerd dan welke marktleider dan ook.”

Het onderzoek werd geopend na de onthulling van The New York Times in oktober 2017, waaruit bleek dat de wereldberoemde filmproducent decennialang actrices en vrouwelijke werknemers seksueel intimideerde. De onthulling was de belangrijkste aanleiding voor de #MeToo-discussie die de afgelopen maanden wereldwijd werd gevoerd.