Schiphol-marechaussee veroordeeld voor lekken informatie

Een 53-jarige ex-marechaussee uit Amstelveen is maandag veroordeeld tot 106 dagen celstraf voor het lekken van geheime informatie aan criminelen. Ook heeft de militaire kamer in Arnhem hem een taakstraf van tachtig uur opgelegd. De gevangenisstraf is gelijk aan de tijd die hij vastzat in voorarrest en dat betekent dat de man niet opnieuw de cel in hoeft.

Volgens de rechtbank schond de ex-marechaussee tussen november 2013 en oktober 2015 zijn ambtsgeheim tijdens zijn werkzaamheden op Schiphol. Meerdere keren vroeg hij vertrouwelijke informatie op uit computersystemen van de Koninklijke Marechaussee. Deze gegevens speelde hij vervolgens door aan criminelen. De rechtbank stelt dat de man wist dat het ging om geheime informatie en neemt het hem “zeer kwalijk dat hij misbruik maakte van zijn positie als militair en het in hem gestelde vertrouwen”. De Koninklijke Marechaussee is onderdeel van het ministerie van Defensie.

Onder druk gezet?

De ex-marechaussee zegt dat hij onder druk werd gezet om de vertrouwelijke informatie te delen. Hij zou door een bekende zijn gevraagd om na te trekken of een bepaald persoon boetes open had staan. Op een later moment zou deze bekende volgens de ex-marechaussee hebben gezegd:

“Ik ken heel gevaarlijke mensen die willen weten of ze gezocht worden, jij moet ons helpen. Het is beter voor iedereen hier in huis, dat je hen hun zin geeft.”

De rechtbank oordeelt echter dat de man niet zodanig onder druk is gezet om de informatie door te spelen “dat hij daar geen weerstand aan kon bieden”. Toch heeft de militaire kamer de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM) niet overgenomen. Het OM had een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist. “Uit onderzoek is gebleken dat verdachte een bovengemiddeld intelligente man is. Van hem had anders handelen mogen worden verwacht”, zei de officier van justitie eerder.

Inmiddels nieuw werk

De militaire kamer komt uit op een lagere straf omdat de ex-marechaussee niet eerder is veroordeeld. Ook is de man door deze zaak zijn baan kwijtgeraakt en heeft hij inmiddels nieuw werk gevonden. “Tot slot gaat het hier om een relatief oud feit”, schrijft de rechtbank, “dat eerder op zitting had moeten worden ingepland.”