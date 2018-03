Oostenrijker maakt einde aan hegemonie Duitser Felix Loch

De eerste Oostenrijkse medaille op de Spelen ging gepaard met sensatie. Niet de Duitser Felix Loch zegevierde als vanouds bij het rodelen, maar David Gleirschner uit Hall in Tirol, die bij wereldbekerwedstrijden nooit eerder het podium haalde. Terwijl werd verwacht dat Loch (28) zou winnen, net als in Vancouver (2010) en Sotsji (2014), was het Gleirschner (23) die zondag de beste tijd neerzette. Het zilver was voor de Amerikaan Chris Mazdzer, die op 0,026 seconde achter Gleirschner eindigde. Het brons ging naar de Duitser Johannes Ludwig. Loch, die tot de slotrun aan de leiding ging, werd vijfde. (NRC)