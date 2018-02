Pence: VS zijn klaar voor gesprekken Noord-Korea

Vicepresident Mike Pence van de Verenigde Staten heeft gezegd dat zijn land klaar is voor nieuwe gesprekken met Noord-Korea. Dat schreef The Washington Post afgelopen zondag. Pence bezocht de Olympische Spelen in Zuid-Korea en achter de schermen zouden belangrijke resultaten zijn geboekt.

Vicepresident Mike Pence (links) samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in tijdens de Olympische Spelen. Foto Yonhap South Korea Out/EPA

Pence sprak tijdens zijn bezoek meerdere keren met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De twee hebben volgens de krant afgesproken dat Zuid-Korea eerst toenadering gaat zoeken tot Noord-Korea om tot een gesprek te komen. De Verenigde Staten zullen mogelijk snel daarna hetzelfde gaan doen, vertelde Pence The Washington Post in het vliegtuig terug naar de VS.

De vicepresident maakte ook duidelijk dat Amerika vast zal houden aan de sancties voor Noord-Korea zolang dat land blijft dreigen met nucleaire aanvallen.