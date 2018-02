Opnieuw aanklacht tegen freeport-magnaat Yves Bouvier

De procureur-generaal van Genève, Yves Bertossa, heeft de Zwitserse freeport-magnaat Yves Bouvier aangeklaagd wegens oplichting van Dmitri Rybolovlev. Bouvier zou aan 37 kunstverkopen aan de Russische miljardair, samen goed voor 2 miljard euro, een miljard euro hebben overgehouden. De Rus stelt dat hij Bouvier had afgesproken dat die slechts een commissie van 2 procent op de verkopen in rekening zou brengen.

Belastingfraude

Het is de tweede aanklacht tegen Bouvier in zijn geboortestad Genève. In augustus werd hij ook al beschuldigd van belastingfraude met betrekking tot zijn verkopen aan Rybolovlev.

Bouvier, die nu in Singapore woont, ontkent de beschuldigingen en liet weten dat hij alle tegen hem lopende zaken zal winnen. Rybolovlev probeert hem kapot te maken, stelt de Zwitser. De nieuwe aanklacht volgt op rechtszaken die de Rus eerder tegen Bouvier aanspande in Monaco, Singapore, Hongkong, Bern en Genève. Volgens advocaten van Bouvier zal ook de nieuwe rechtszaak tot niks leiden.

Belastingvrije opslagplaatsen

In januari liet Bouvier in The Art Newspaper weten dat hij zijn belangen in de kunstwereld aan het verkopen is en zich richt op nieuwe projecten in Rusland en Azië. In oktober deed de Zwitser zijn kunsttransportbedrijf Natural Le Coultre van de hand. Bouvier is nog wel mede-eigenaar van belastingvrije opslagplaatsen in Luxemburg en Singapore, waar verzamelaars, uit het zicht van de fiscus, voor honderden miljarden aan kunst en andere waardevolle goederen hebben opgeslagen.

Rybolovlev, die in een dure scheiding ligt, is bezig om de van Bouvier gekochte kunstwerken te verkopen. Dat leverde grote verliezen op. Met uitzondering van Salvator Mundi van Leonardo da Vinci. Dat schilderij kocht de Rus in 2013 voor 136 miljoen dollar. In november werd het schilderij voor 450 miljoen dollar geveild.