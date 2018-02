Ook veel aandacht in buitenlandse media voor leugen Zijlstra

Het nieuws dat Minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken, VVD) gelogen heeft over zijn aanwezigheid in het buitenverblijf van de Russische president Poetin in 2006, is ook door internationale media opgepikt. Op het VVD-congres in mei 2016 zei Zijlstra gehoord te hebben wat Poetin verstond onder ‘Groot-Rusland’. Zijlstra bleek Poetins datsja nooit bezocht te hebben maar het citaat te hebben overgenomen van een bron die hij vooralsnog niet bekend wil maken.

Het Russische persbureau Interfax schrijft dat Zijlstra “twaalf jaar lang heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin”, aldus ANP. Dinsdag vliegt Zijlstra naar Moskou om daar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov te ontmoeten. Het Russische televisienetwerk RT schrijft dan ook dat de bekentenis op een “ongemakkelijk moment” komt.

Maandag schreef de Amerikaanse krant The Washington Post op basis van berichtgeving van het Amerikaanse persbureau AP dat een “Nederlandse minister toegeeft te hebben gelogen over een ontmoeting met Poetin”. Ook dagblad The New York Times nam de berichtgeving over. De Europese editie van nieuwssite Politico meldde dat Zijlstra “gedwongen opheldering moest geven” na berichtgeving van de Volkskrant.

“Een ernstig probleem”

De Vlaamse publieke omroep VRT sprak in het licht van de ontmoeting met de Russische ambtgenoot Lavrov over “een uiterst vervelend moment” en “slechte timing”. Volgens het eveneens Vlaamse medium De Standaard heeft Zijlstra “een ernstig probleem”. Ook schrijft het dagblad dat de Tweede Kamer in Nederland “doorgaans zwaar tilt aan liegende ministers”.

Ook journalist en oprichter van nieuwssite The Intercept Glenn Greenwald publiceerde maandag een analyse over Zijlstra:

Nepnieuws is zeer zorgelijk wanneer het afkomstig is van buitenlandse vijanden, maar is het mogelijk nog zorgelijker en bedreigender wanneer de bron de eigen overheid of media is.

Greenwald schrijft dat het niet de eerste keer is dat westerse veiligheidsdiensten claims doen over Rusland die achteraf “ongegrond” of zelfs “bewust misleidend” blijken te zijn. Volgens de journalist zijn er buiten het voorbeeld van Zijlstra om dan ook nog “talloze voorbeelden” van “propaganda afkomstig van binnenuit”.

Toespraak van Halbe Zijlstra op het VVD-congres over zijn ‘ontmoeting’ met Poetin: