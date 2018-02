Noodscenario’s zijn er nog niet

Jos Hooiveld liep warm ter hoogte van het gebeuren. De verdediger van FC Twente zag dus mooi waar Hakim Ziyech geraakt werd voordat hij naar de grond ging en arbiter Serdar Gözübüÿük naar de stip wees. „Ik zeg nog tegen de grens: volgens mij is ’t erbuit’n hè.” En wat deed die? „Die liep gewoon weg. Die zal ook wel denken: hier brand ik me niet aan. Maar hij had er beter zicht op dan de scheids. Het was er buit’n, toch?”

FC Twente verloor weer eens. Met 2-1, door een penalty voor een halve overtreding op of net over het randje van de zestien. Na een kansloze openingsfase van de Enschedese zorgenclub kwamen er gaten in de defensie van Ajax, dat een week met wedstrijden tegen de laagvliegers NAC, Roda JC en FC Twente afsloot met de derde zuinige zege. Zonder de vermoeide sterspeler Oussama Assaidi kwam Twente tot een bijna-stunt.

Verdediger Hooiveld (34) – die als stormram een paar minuten mocht invallen – is er „wel klaar mee”, met het lot van een ploeg in de hoek waar de klappen vallen. „We hebben al behoorlijk wat ‘penals’ niet gehad, ook een paar tegen waarvan je denkt: was dat nou werkelijk nodig?”

Hij stapt even later de spelersbus in. Voorin zit Gertjan Verbeek, met rood-witte sjaal. De trainer had commentaar op de leiding in het vorige (verloren) duel met AZ. Tegen Ajax nam assistent Mario Pusic de honneurs waar.

De afgelopen najaar ontslagen trainer René Hake zat zondagochtend in het Fox Sports-programma De Tafel van Kees. Of hij, als hij eerlijk was, ervan genoot dat FC Twente meer punten per wedstrijd haalde toen hij nog coach was? „Ja.” Sinds Verbeek aantrad won FC Twente pas één keer – van NAC. Maar de eerlijkheid gebiedt Hake ook te vermelden dat bij Verbeeks dertien eredivisieduels PSV, Ajax en AZ zaten. Uit én thuis.

Ofwel: nu komen de kleintjes. Volgende week: Sparta-thuis. Als dat mis gaat kunnen de noodscenario’s geschreven worden. „Tegen die ploegen hebben we het ook niet goed gedaan hè”, zegt Hooiveld, met sporttas in de hand. „Het is allemaal niet zo simpel. ‘Het komt wel, het komt wel.’ Het komt wel? Nee, niks komt. Net als in het leven: als je thuis gaat zitten komt er ook niks. Iedereen kan de hele tijd roepen: ‘Je zat er dichtbij’. Maar hoe vaak je dat ook roept, het blijft nog steeds even ver. Snap je? Het wordt tijd dat het eens een keer omdraait.”

Qua spelersbudget doet FC Twente met circa 7,5 miljoen euro nog goed mee in het ‘linkerrijtje’. Dus is de stand, één na laatste op tweederde van het seizoen, onder de maat. Alleen de halve finale in het bekertoernooi, AZ-uit, biedt uitzicht op iets moois. De club laat weten dat er geen noodscenario’s liggen. Externe financiers zullen in geval van degradatie weer aangesproken worden. „Maar exploitatieverliezen dekken, daar lopen financiers niet warm voor”, zegt een ingewijde. „Terwijl je in de kosten niet veel meer kan snijden. Zoveel werken er al niet meer op kantoor.”

De crisis bij FC Twente leek met succes doorstaan met de zevende plaats vorig seizoen, krap een jaar nadat de club was behoed voor een degradatiestraf voor frauduleus wanbeleid. „Met deze achterban gaan wij gewoon over drie jaar weer in de subtop spelen”, zei de nieuwe baas Jan van Halst in de zomer van 2016.

In het seizoen ná het seizoen van de wederopstanding, staat de ploeg er dramatisch voor: met zestien punten uit 23 duels loopt FC Twente fors achter op het ‘punt-per-duel-schema’ voor handhaving. Hooiveld, met Southampton gepromoveerd in 2012: „Het tweede jaar Premier League is ook het moeilijkst.” De omgeving wil al verder, terwijl handhaving het doel moet zijn – dat speelt volgens hem ook bij FC Twente. „Voor mij kwam dit niet helemaal als een verrassing, maar dat je er nu zo voor staat is...” Zorgelijk? Hij knikt. „Behoorlijk.”