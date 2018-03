71 doden na crash

Een Russisch passagiersvliegtuig met 71 mensen aan boord is zondag neergestort in het district Moskou, niet ver van de gelijknamige hoofdstad. De autoriteiten bevestigen dat alle 71 inzittenden, onder wie drie kinderen, zijn overleden. Een van de zwarte dozen is intussen gevonden, maar de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het toestel van de Russische vliegmaatschappij Saratov Airlines verdween kort na het opstijgen van vliegveld Domodedovo van de radar. President Poetin heeft een speciale commissie aangesteld om onderzoek te doen naar de crash. Het was onderweg naar de plaats Orsk, vlak bij de grens met Kazachstan.