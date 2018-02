Meer omzet en winst voor Heineken

Heineken, de op een na grootste bierbrouwer ter wereld, heeft in 2017 meer omzet geboekt en meer winst gemaakt dan in 2016. Dat blijkt maandag uit de nieuwste jaarcijfers van het bedrijf.

De omzet van de bierbrouwer bedroeg in 2017 21,9 miljard euro, een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep bleef een winst over van ongeveer 2,2 miljard euro, een stijging van 9,3 procent in vergelijking met 2016.

De financiële groei ging gepaard met een hogere productie. Wereldwijd groeide het biervolume met 3 procent. De productie van bier van het merk Heineken steeg met 4,5 procent, de grootste stijging in jaren.

Kirin en Punch

Heineken profiteerde deels van overnames. Zo werden de activiteiten van de Japanse bierbrouwer Kirin in Brazilië begin 2017 overgenomen. Met de deal was omgerekend 664 miljoen euro gemoeid. Kirin is een van de grootste brouwers van Brazilië.

Ook nam Heineken in augustus 2017 het Britse Punch over, een beursgenoteerde pubketen. Heineken had wel last van het tegenvallende zomerweer in grote delen van Europa, maar verkocht juist meer in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

Kleinere groei

In 2016 boekte Heineken ook al meer winst en omzet dan een jaar eerder. Toen kwam de omzet uit op 20,8 miljard euro, een stijging van 1,4 procent. In 2016 was de winst bijna 2,1 miljard euro.

De bierbrouwer verwacht dat de omzet- en winstgroei de komende tijd zullen doorzetten, maar rekent wel op een kleinere groei dan eerder verwacht. Dit heeft onder meer te maken met de overname in Brazilië. Op de Amsterdamse aandelenbeurs daalde de koers van Heineken maandagochtend met meer dan 3 procent.