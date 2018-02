Liegende Zijlstra en dreigende Van Haga problematisch voor VVD

Halbe Zijlstra geeft toe dat hij heeft gelogen: hij was nooit bij Vladimir Poetin in diens buitenhuis. ‘Huisjesmelker’ Wybren van Haga wordt een steeds groter probleem voor de VVD-fractie. En de senaat compliceert de donorwet verder.

VVD-INTEGRITEIT I: Over zijn werk als Tweede Kamerlid hebben we nog weinig vernomen, over zijn handel en wandel in Amsterdams vastgoed des te meer. Opnieuw is VVD’er Wybren van Haga negatief in het nieuws vanwege zijn verhuurpraktijken. Uit onderzoek van NRC blijkt dat hij huurders gedreigd heeft dat zij voor de boetes moeten opdraaien als hij die zou krijgen voor het overtreden van lokale huurregels. En hoewel Van Haga de exploitatie van zijn in totaal bijna honderd woningen op afstand heeft geplaatst, zoekt hij nog rechtstreeks contact met bewoners. Het interne integriteitsonderzoek naar zijn ‘ondernemerschap’ hoopte de VVD over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen, maar daar komt nu extra druk op te staan. Cruciaal voor de coalitie is dat Van Haga er in dit proces niet met zijn zetel - de 76ste - vandoor gaat.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

VVD-INTEGRITEIT II: Het verhaal over zijn ontmoeting met Vladimir Poetin in 2006 in diens buitenhuis blijkt niet alleen minder mooi dan Halbe Zijlstra het vertelde, het is helemaal niet waar. “Het is vrij simpel: ik was daar niet bij”, geeft de minister van Buitenlandse Zaken vanochtend toe in de Volkskrant. Zijlstra gebruikte jarenlang een anekdote dat hij, toen hij voor Shell werkte, de Russische president persoonlijk had horen zeggen hoe die dacht over ‘Groot Rusland’ - volgens Zijlstra een teken van Russische expansiedrift. Toen Zijlstra minister werd, begon het verhaal rond te zingen en voelde oud-Shell-topman Jeroen van der Veer zich geroepen het te ontkrachten. Vlak voor een bezoek aan Moskou geeft Zijlstra toe dat hij loog: hij was nooit met Poetin in één ruimte. Zijn aanwezigheid was fictie, maar het verhaal blijft waar, beweert Zijlstra.

DONORSOAP: In de senaat lijkt zich een krappe meerderheid af te tekenen voor de donorwet van Pia Dijkstra, maar de spanning duurt voort. Voor de hoofdelijke stemming morgen wordt het debat in de Eerste Kamer opnieuw heropend. De motie die PvdA-senator Jopie Nooren had ingediend, is gewijzigd. De PvdA deed dat zondag af als een procedurele kwestie: het moest duidelijk worden dat motie geen wetswijziging beoogde. Maar de motie - die voorziet in landelijke standaarden voor gesprekken tussen artsen en nabestaanden - blijkt opeens opvallend vager geformuleerd. Zoals politiek columnist Tom-Jan Meeus al schreef: “Hier voorkomt de Eerste Kamer geen uitvoeringsproblemen, hier creëert de Eerste Kamer uitvoeringsproblemen.”

CAMPAGNETAAL: Twee partijleiders trapten dit weekend hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af. Gert-Jan Segers in NRC met een interview over waardig ouder worden. Sybrand Buma in Trouw over gedwongen prostitutie. Een thema dat we nog kennen van … Gert-Jan Segers.

BUITEN HET BINNENHOF I: Je zou het door alle ophef over deelname in nieuwe gemeentes bijna vergeten, maar in twee steden zit de PVV al in de gemeenteraad. NRC keek tien maanden mee bij de fractie in Almere. Er blijkt ‘gewoon’ met andere partijen samengewerkt te worden. Er zijn complimenten van andere fracties. En zelfs de krant is welkom. Alleen borrels, daar weigert de PVV naar toe te gaan.

Buiten het Binnenhof II: Een pijnlijk verhaal voor de PvdA in Trouw dit weekend. Uit de deze week ingediende kandidatenlijsten blijkt dat lokale sociaal-democraten in verschillende gemeenten hun naam hebben veranderd om associaties met de landelijke partij te voorkomen. “De naam PvdA schrikt mensen af”, aldus een raadslid in Asten.

QUOTE VAN DE DAG:

“Wanneer Thierry Baudet of Hiddema wegvalt, is de kans aanwezig dat ik die plek inneem.”

Susan Teunissen, vorig jaar nummer 3 op de kandidatenlijst van FvD, sluit niet uit dat ze na haar breuk met de partij alsnog in de Tweede Kamer komt. Teunissen is de hoogste van zeker tien kandidaten die FvD inmiddels verlaten hebben.