Jort Kelder wordt presentator bij Buitenhof

Jort Kelder is komend seizoen een van de drie presentatoren van het televisieprogramma Buitenhof. Voor de AVROTROS vervangt hij een seizoen lang Pieter Jan Hagens, die met zijn zeilboot een reis naar Suriname gaat maken, meldt de omroep op haar website.

Het is een opvallende benoeming. Kelder heeft vooral ervaring met het presenteren van amusementprogramma’s. Hij voelt zich gevleid en uitgedaagd, zo laat de tv-persoonlijkheid weten, om een jaar “deel uit te mogen maken van dit instituut op zondagmiddag”. Buitenhof staat bekend om de inhoudelijke gesprekken met politici.

‘Past bij mijn ambitie’

De oud-hoofdredacteur van het maandblad Quote heeft vooral veel lichtvoetige programma’s gemaakt over geldzaken en vermogende Nederlanders. Zoals Bij ons in de PC en Hoe heurt het eigenlijk . Kelder heeft al langer de ambitie om ook nieuwsprogramma’s te presenteren, zo zegt hij.

“Naast het maken van lichtvoetige programma’s voor de publieke omroep, koesterde ik al langer de wens mij op het goede gesprek te storten. Dat poog ik nu al wekelijks op NPO Radio 1 met dr Kelder en Co en hoop ik straks ook met volle inzet voor Buitenhof te doen.”

Kelder begint op 26 augustus. Het programma van de omroepen VPRO, AVROTROS en BNNVARA wordt elke zondag om 12.10 uitgezonden. De VPRO is nog op zoek naar een vervanger voor presentator Marcia Luyten. Zij stopt na dit seizoen bij Buitenhof om een biografie te schrijven over koningin Maxima. Voor BNNVARA is Paul Witteman de vaste presentator.