Ireen Wüst wint historisch vijfde goud op Spelen

Ireen Wüst viel haar trainers Wouter Olde Heuvel en Rutger Tijssen in de armen, rende de hoek van de Gangneung Oval, klom op het hek rond de tribune en keek in tranen naar haar trouwste fans. Goud op de 1.500 meter, haar vijfde gouden medaille ooit op de Spelen. Op de drie kilometer strandde ze nog op 0,08 seconde van goud, nu was het wel raak.

Op de eeuwige ranglijst van schaatsende olympiërs passeerde de 31-jarige Brabantse grootheden als Eric Heiden en Claudia Pechstein, met vijf goud en tien medailles in totaal. Alleen de Russische Lydia Skoblikova staat met zes keer goud nog boven haar. Maar Wüst heeft in Gangneung nog twee kansen op meer: woensdag de 1.000 meter, volgende week de ploegachtervolging.

Wüst startte als eerste van de favorieten en reed een ijzersterke race. Met een minimum aan verval kwam ze tot 1.54,35. In de rit na haar startte Marrit Leenstra razendsnel en nam zelfs tot 0,4 seconde voorsprong op het schema van Wüst. Pas in de laatste 200 meter moest de bij de Italiaanse ploeg trainende Friezin haar voorsprong inleveren. Haar eindtijd van 1.55,26 bleek uiteindelijk nog wel goed genoeg voor brons.

De Japanse topfavoriet Miho Tagaki hield in de laatste rit lang gelijke tred met het schema van Wüst maar moest ook inleveren. In 1.54,55 eindigde ze tussen Wüst en Leenstra in op de tweede plaats, goed voor zilver. Lotte van Beek, de derde Nederlandse, eindigde op slechts éénhonderdste achterstand van Leenstra als vierde.