‘Zelfdoding is oorzaak van het overlijden van Iraans-Canadese wetenschapper Seyed-Emami’

De Iraans-Canadese milieu-activist en wetenschapper Kavous Seyed-Emami die in januari dood werd aangetroffen in een gevangenis in Teheran, zou zichzelf hebben gedood. Dat zeiden Iraanse autoriteiten afgelopen weekend. Volgens een woordvoerder van de Iraanse justitie was Seyed-Emami een verdachte in een spionagezaak. Zijn familie zou hebben gevraagd om een objectieve lijkschouwing. Seyed-Emami was als hoogleraar sociologie verbonden aan een universiteit in Teheran. Ook was hij directeur van een Iraanse organisatie die zich inzet om bedreigde dieren in het land te beschermen. Volgens het Iraans centrum voor mensenrechten, een non-profit organisatie, zouden nog negen andere werknemers van Seyed-Emami’s organisatie zijn vastgezet. Volgens de mensenrechtenorganisatie zou Seyed-Emami de derde gevangene in veertig dagen tijd zijn die in hechtenis is gestorven. Het centrum zegt de Iraanse autoriteiten verantwoordelijk te houden en roept de Verenigde Naties op een onderzoek te starten. In oktober vorig jaar werd de Zweeds-Iraanse arts Ahmadreza Djalali ter dood veroordeeld omdat hij zou hebben samengewerkt met „vijandelijke overheden”. (NRC)