Man met zwaard verwondt kerkgangers, onder wie Duitse pastoor, tijdens zondagsmis in Yogyakarta

Vier mensen zijn gewond geraakt nadat een man met een zwaard hen aanviel in de Indonesische stad Yogyakarta, op het eiland Java. De politie kon zondag nog geen duidelijkheid geven over de motieven van de 22-jarige man. Hij viel met een groot zwaard een katholieke kerk binnen tijdens de zondagsdienst.

Eén van de gewonden is de pastoor, een 81-jarige Duitser die al jaren in Yogyakarta woont. Twee andere kerkgangers plus een politieagent raakten ook gewond. Ze zouden niet in levensgevaar zijn. Op videobeelden is te zien hoe de man, volgens de politie een student, met zijn zwaard staat te zwaaien vlakbij het spreekgestoelte. De politie zou hem na een waarschuwingsschot in zijn maag hebben geschoten, waarna hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

Al is het motief van de dader dus nog onduidelijk, kerken zijn wel een gangbaar doelwit voor islamitische en gewelddadige extremisten in Indonesië, waar overwegend moslims wonen. Yogyakarta, vooral bekend als artistieke stad en om de boeddhistische tempel Borobudur, kent de laatste jaren veel incidenten rond religie.