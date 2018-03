Goal v/h Weekend: Turkije hofleverancier, maar de mooiste komt uit Duitsland

Dries Mertens scoorde opnieuw dit weekend, maar dit keer was het vooral fraai vanwege het voetbal dat eraan voorafging: dit noemen ze de hand van trainer Maurizio Sarri. Ook mooi: de goal van Arber Zeneli namens Heerenveen tegen Roda JC.

Dan over naar Turkije, waar twee mooie vrije trappen het welbekende net deden bollen. Anderson Talisca (Besiktas) en Robinho - ja, dé Robinho - maakte zijn eerste voor Sivasspor sinds hij daar vorige maand neerstreek.

Dan nog even Vinícius Júnior. Wie? De 17-jarige Braziliaan waar Real Madrid reeds 45 miljoen euro voor heeft betaald. De linksbuiten speelt wel nog steeds bij Flamengo, dat hem tot de zomer van 2019 terughuurt van Real. Logisch. Mooi doelpunt van de jongeman dit weekend tegen Botafogo.

3. Adam le Fondre (BOLTON WANDERERS v Fulham 1-1)

Wanneer je in dertien seizoenen tien keer van club wisselt, weet je dat je dat je met een onvervalste broodvoetballer te maken hebt. Als je dan ook nog de bijnaam Alf krijgt - inderdaad, zoals het buitenaarde wezen uit de jaren 80 televisieserie - pleit er weinig voor je. Maar Le Fondre trok dit weekend een lange neus naar al zijn vorige clubs, en dat mag als je zo’n goal maakt in de Engelse Championship:

2. Mustafa Yumlu (AKHISAR v Bursaspor 1-0)

Toch nog even terug naar Turkije. Zo mooi als Rafael van der Vaart ‘m ooit maakte met zijn hak tegen Feyenoord komen ze niet vaak voorbij. Maar deze uit de Superlig mag er toch zeker zijn.

1. Christian Beck (1. FC MAGDEBURG v Preußen Muenster 3-1)

Geboren in Erfurt niet lang voordat de DDR ophield te bestaan. Beck speelde zijn 168 profduels tot nu toe echter nog steeds voor ploegen die we tot het voormalige Oost-Duitsland rekenen en altijd in de 2. Bundesliga. Tot zover de trivia; dit weekend liet de Stürmer zijn achtste doelpunt van het seizoen in fraaie stijl optekenen: