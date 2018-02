Met busladingen vol, bijna zestienhonderd in een week tijd, komen de peuters en kleuters met hun ‘zieke’ beer of andere knuffel onder de armen, weer aangestroomd. Op het Grote Voetenplein van het ziekenhuis staan tientallen gevorderde co-assistenten, voor de gelegenheid omgedoopt tot dokters, laboranten en ander medisch personeel klaar om diagnoses te stellen en door te verwijzen naar OK, apotheek of röntgenafdeling. „En jongeman?”, vraag ik aan zo’n kleine spring-in-‘t-veld. „Wat is er met jouw beer aan de hand, gebroken been?”

„Nee!”, antwoordt hij. „Neergeschoten…!”

