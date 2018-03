Geveld door windvlaag, toch geen Winterspelen

Korter konden zijn Spelen niet duren. Nog voordat hij officieel in actie zou komen, lag snowboarder Niek van der Velden er al af. Hij werd zaterdag tijdens de training geveld door een windvlaag en belandde van grote hoogte bovenop zijn rechterarm. Krak.

Wat zijn eerste Winterspelen hadden moeten worden, eindigde zo in een drama waarvoor misschien wel iedere deelnemer het meest bevreesd is bij aankomst in Pyeongchang: een voortijdige aftocht. Wel een verkenningstocht over de piste, geen Spelen.

Ondanks zijn gebroken arm maakte de 17-jarige boarder bepaald geen depressieve indruk toen hij zich na zijn val roerde op sociale media. „Oepsie”, schreef hij in een van zijn posts. Van der Velden kon zelfs de lol inzien van de ziekenhuispyjama waarin hij zichzelf filmde.

„De wind droeg me een tikje verder dan ik wilde en ik maakte een smak. Ik baal dat ik niet in actie kon komen, want ik had er heel veel zin in. Maar: ik ben in no time terug! Operatie over een paar uur”, schreef de jonge sporter op Instagram.

Premier Mark Rutte was zaterdagochtend al op weg naar de piste waar het had moeten gebeuren. „Tragisch”, zei Rutte bij de NOS. „Aan de andere kant, hij is 17 jaar, zit dacht ik nog op de havo. Dus we wensen hem een waanzinnig mooie toekomst en er komen nog heel veel Winterspelen.”