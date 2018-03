Gemeenteraad eist inzage in kritisch rapport over verkoop CBS-gebouw

De gemeenteraad van Heerlen wil inzage in het vertrouwelijke feitenonderzoek over de verkoop van het voormalige CBS-complex in die plaats. Een aantal fracties wil ook dat een geplande subsidie van 3 miljoen euro voor een Mijnmuseum in het complex wordt bevroren. De gemeenteraad reageert op berichtgeving in NRC over een intern feitenonderzoek. Daaruit bleek dat de gemeente het complex in 2012 heeft verkocht aan projectontwikkelaar Walas in strijd met wettelijke regels en de beginselen van behoorlijk bestuur. Het onderzoeksrapport is nooit gedeeld met de gemeenteraad.

Uit de reconstructie van NRC bleek ook dat de ambtenaar die de verkoop afhandelde eerder adviseur was van Walas. Deze ambtenaar, de huidige waarnemend gemeentesecretaris Dorthe Schipperheijn, verzweeg dit.

Roel Leers van oppositiepartij Hart-Leers was vanaf het begin tegen de verkoop. „Dit is waar ik voor gewaarschuwd heb, maar waar de coalitie onder leiding van de SP niets van wilde horen.” Het artikel bevestigt zijn vermoedens, zegt Leers. Hij wil dat Schipperheijn haar werk opschort, hangende een extern onderzoek naar de gang van zaken. „Het provinciebestuur of Den Haag moet ingrijpen.”

Ook Ron Meyer, voorzitter van de grootste coalitiefractie in Heerlen en landelijk SP-voorzitter, wil het feitenonderzoek zien. Hij las in het NRC-artikel echter „geen feit dat de raad niet al wist of had kunnen weten”.

Partijen waaronder Hart-Leers en CDA steunen een oproep van oud-vakbondsman Wiel Friedrichs (80). Hij is voorzitter van de adviesraad van oud-mijnwerkers, die opkomt voor de belangen van ex-kompels. Friedrichs wil dat de 3 miljoen euro subsidie die de gemeente Heerlen wil stoppen in het CBS-complex om het Mijnmuseum uit te breiden, wordt bevroren.