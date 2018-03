Aardbeving met een kracht van 2,2 bij Gronings dorp Garrelsweer

Bij het Groningse Garrelsweer in de gemeente Loppersum is zondag een aardbeving met een kracht van 2,2 op de schaal van Richter gemeten. Volgens het KNMI vond de beving op drie kilometer diepte plaats. RTV Noord maakt melding van Groningers die de beving zouden hebben gevoeld. Volgens metingen van het KNMI is het al de vijfde beving deze maand. Zaterdag werd in het dorp Scharmer een beving met een kracht 1,7 gemeten. Vorige week vond in de plaats Loppersum een beving met een kracht van 2,0 plaats. De twee andere bevingen waren veel zwakker. In januari was de zwaarste beving in vijf jaar in het Groningse winningsgebied: 3,4 op de schaal van Richter in de buurt van Zeerijp. Vrijdag 2 februari legde de Nederlandse Aardolie Maatschappij de gaswinning bij Loppersum volledig stil. (NRC)