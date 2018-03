Nieuwe proefboring naar veel gas boven Schiermonnikoog

Vrijdag begint een nieuwe proefboring naar gas bij Schiermonnikoog, vanwege een grote gasvondst. Op het eiland is er weerstand tegen de boring. In september kondigden olie- en gasbedrijf Hansa Hydrocarbons en partner Oranje-Nassau Energie een grote gasvondst aan in de Noordzee, 18 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Volgens ingewijden vond het bedrijf 6 miljard m3 aardgas, en aanwijzingen voor een veelvoud van dat volume: mogelijk de grootste Nederlandse gasvondst in 25 jaar. Actiegroep Werkgroep Horizon Schiermonnikoog vreest voor milieu- en klimaatschade en voelt zich „overvallen”. (NRC)