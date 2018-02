Franse kandidaat The Voice onder vuur door uitspraken over terrorisme

Ze leek de sensatie van het nieuwe seizoen van de Franse The Voice te worden. Nadat de 22-jarige Mennel Ibtissem in de uitzending van vorige week een geheel eigen en loepzuivere uitvoering van Leonard Cohens ‘Hallelujah’ had laten horen, kreeg ze een staande ovatie van de zaal en de jury. De in Frankrijk geboren moslima met Syrische familieroots zong in het Engels en in het Arabisch. Haar lippen waren roze gestift en boven haar felblauwe ogen droeg ze een soort tulband, naar eigen zeggen een „manier om op een modernere manier een hoofddoek te dragen”. Haar bijdrage was „betoverend”, oordeelde een jurylid.

Afgelopen weekend kwam een einde aan het sprookje. Nog voor de nieuwe uitzending van The Voice van zaterdag trok Mennel, zoals haar artiestennaam luidt, zich terug uit de race. Ze was in Frankrijk de eerste deelnemer aan het populaire format van John de Mol die met hoofddoek – of dus eigenlijk tulband – deelnam. Dat leidde in het land van de laïcité, de strikte scheiding tussen kerk en staat, al meteen tot polemiek op sociale media en in debatprogramma’s. Net als toen in januari een reclame van cosmeticamerk L’Oréal opdook met een gehoofddoekt model, beklaagden twitteraars zich over het „alledaags maken” van islamitische hoofdbedekking.

Maar het waren oude opmerkingen op Facebook die Mennels verdere deelname onmogelijk maakten. In 2016, net na de door IS opgeëiste aanslag met een vrachtwagen in Nice, had ze geschreven ze dat het „routine is geworden, een aanslag per week”. Ze suggereerde na de vondst van de identiteitspapieren van de dader twijfels te hebben over de ware toedracht. „Het is waar, als je iets smerigs voorbereidt, dan vergeet je natuurlijk niet je papieren mee te nemen.” Met daarna de hashtag #PrenezNousPourDesCons (Doe maar alsof we gek zijn.) Een week later, na de aanslag op een priester in Normandië was ze nog explicieter: „De echte terroristen, dat is onze regering.”

Daarmee werd The Voice het slagveld van het nog altijd diep gepolariseerde debat over islam en de Franse identiteit. Terwijl fanatieke tegenstanders ontdekten dat ze ook nog eens Facebook-posts van de omstreden islamoloog Tariq Ramadan had ‘geliket’, zagen anderen in haar juist een lichtend voorbeeld voor een multiculturele samenleving.

‘Mooie Mennel brengt juist Oost en West samen’

„De mooie Mennel” is niet een agent van de radicale islam maar met haar muziek die „west en oost samenbrengt” juist „het tegenovergestelde van de beesten van IS en misschien zelfs hun tegengif”, schreef een universitair docent maandag in Le Monde. In de linkse krant Libération relativeerde een schoolleraar dat de Facebook-uitspraken van Mennel „precies zijn wat de meerderheid van Franse leraren na de aanslagen in 2015 en 2016 in hun klassen gehoord hebben”. Ze is dus „een kind van haar tijd”, schreef hij over de „jeugdfouten” op Facebook.

TV-zender TF1 wilde zelf geen duidelijk besluit nemen en nam genoegen met een verklaring van Mennel waarin ze zei „van Frankrijk te houden” en terrorisme „met de grootste kracht te veroordelen”. Maar dat bleek dus niet genoeg. In een filmpje bood ze haar excuses aan en zei ze dat ze haar carrière op andere wijze voortzet. „Ze hebben gewonnen”, treurde banlieue-site Bondy Blog over de „polemiek die symptomatisch is voor de identiteits-obsessies van ons land”.