IJslandse componist Jóhann Jóhannsson (48) overleden

De IJslandse componist Jóhann Jóhannsson is vrijdag in Berlijn op 48-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Jóhannsson was vooral bekend om zijn filmmuziek. Voor zijn muziek voor The Theory of Everything ontving hij een Golden Globe en werd hij genomineerd voor een Oscar, een Grammy en een Bafta. Ook voor Sicario werd hij genomineerd voor een Oscar en een Bafta. En voor Arrival werd hij genomineerd voor een Golden Globe, een Grammy en een Bafta. Recentelijk maakte hij de muziek voor de film Mother!, en voor de nog uit te brengen films Mandy, Mary Magadelene en Mercy. Hij zou ook de muziek voor Blade Runner 2049 maken, maar werd vervangen voor Hans Zimmer. Ook buiten de filmwereld maakte Jóhansson muziek. Hij bracht negen albums uit.