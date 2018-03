Feliciano García Zecchin tekent over de dodenvluchten

Drowning in the Sea of Love is een nieuw verhaal van Songs of Silence – een serie strips zonder dialoog, geïnspireerd op songtitels. Dit deel speelt zich af in Argentinië en is getekend door de Argentijn Feliciano García Zecchin naar een scenario van Noël Ummels. Het gaat over de dodenvluchten onder de Videla-dictatuur, waarbij tegenstanders van het regime in zee werden gegooid en hun kinderen ter adoptie werden weggegeven aan medestanders. De makers van Songs of Silence betitelen de serie als comic poetry: strippoëzie.

Info: unofcomics.com.