De Spaanse roos bloeit, met dank aan Nederlandse techniek

Spaanse zon en Nederlandse techniek. „Een gouden combinatie waardoor we hier de mooiste rode roos van de wereld kunnen telen. De Red Naomi”, zo stelt Luis Corella (60) in het gastenverblijf van Aleia roses even buiten het plaatsje Garray vol trots vast. Het vertrek staat vol met rozen die een zoete geur verspreiden. „Valentijnsdag is de belangrijkste dag van het jaar. Onze bloemen zullen de hele wereld overgaan. Het is toch prachtig om zoiets te mogen produceren?”

Bij de ingang van het bedrijf in de provincie Soria staat een enorm hart gemaakt van duizenden rozen. Een futuristische kas van veertien hectares groot is het pronkstuk. Middenin staat een groepje rozenexperts uit Nederland die het project met eigen ogen komen aanschouwen. Met jaloerse blikken bekijken ze de bijna perfecte kas. Corella groet zijn bezoekers, trekt af en toe een blaadje van een struik af en trekt een grimas bij een afgebroken roos op de grond. „De roos is de koningin van de bloemen. En wij maken de mooiste in zijn soort. Honderdduizend per dag”, zegt hij.

Zijn droom om rozen te gaan kweken kwam jaren geleden voorzichtig tot leven. Na een succesvol avontuur als tomatenkweker in Mexico keerde hij in 2010 terug naar zijn geboorteland om zich als een pionier op de bloemenmarkt te richten. Corella: „ Het telen van groenten en fruit was in Spanje heel normaal, maar vrijwel niemand deed iets met bloemen. ‘Waarom eigenlijk niet?’, dacht ik. Ik zag daar enorm veel mogelijkheden voor. Maar bij Spaanse banken hoefde ik niet aan te kloppen. Bloemen in een kas? Daar zagen ze niets in.”

Miljoenen spinnetjes

Corella wist dat hij was aangewezen op hulp vanuit Nederland. Hét land van de bloemen. „Vrijwel alle know how zit van oudsher in Nederland. Daar kan niemand om heen. Maar één ding heeft Spanje voor op Nederland: de zon. Rozen hebben zo’n zesduizend zonuren per jaar nodig.” Met 2.000 zonuren per jaar meer dan in Nederland is Soria de plek om rozen te kweken. De kas hoeft dan ook – in tegenstelling tot in Nederland – niet of nauwelijks bijgelicht te worden. „Als je in een kas duizenden uren aan verlichting kunt besparen is dat miljoenen euro’s waard.”

Op een verlaten industrieterrein vond Corella alles wat hij nodig had: zonnige dagen, koude nachten en een rivier met schoon water. Samen met een Amerikaanse investeringsmaatschappij trok hij 50 miljoen euro uit voor zijn nieuwe business, die in de toekomst een omzet van 35 miljoen euro per jaar zou moeten gaan draaien. Met de steun van het tuinbouwconstructiebedrijf Dalsem uit Den Hoorn en het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van planten en bloemen van de Universiteit van Wageningen werd „de grootste en modernste rozenkas van Europa” gebouwd.

Inmiddels heeft Corella 350 werknemers in dienst onder wie een aantal Nederlanders. Sinds november vorig jaar draait het bedrijf op volle kracht. Van de circa honderd miljoen rozen die in de week rond Valentijnsdag door FloraHolland worden verhandeld komen er iets minder dan één miljoen van het A-merk uit Spanje. Die brengen dit jaar zo’n 1,60 euro per stuk op. „De beste Spaanse ham komt uit Jabugo en de mooiste rozen uit Garray”, zegt de topman met een tevreden glimlach.

„In deze kas worden geen pesticiden gebruikt. Met miljoenen spinnetjes bestrijden we de schadelijke insecten. Ook voor de Nederlanders is dit een heel interessante plaats. Het is een soort laboratorium voor ze. Onze computers zijn constant verbonden met die van de experts in Wageningen. De balans wordt zo voortdurend op orde gehouden. Niet alles is een succes hier. We hebben geprobeerd een White Naomi te kweken, maar die trok alle beestjes van de wereld aan.”

Zwitsers klokje

Met Aleia roses richt Corella zich op het bovenste segment van de bloemenmarkt. De Red Naomi is een volle rode roos met wel tachtig bloemblaadjes. De steel varieert in lengte van zeventig tot negentig centimeter. De rode roos komt vrijwel nergens beter tot zijn recht dan hier op twee uur rijden van Madrid en achttien uur van Aalsmeer. „Negentig procent van de rozen komt van buiten Europa. Uit landen als Colombia, Ecuador, Kenia en Ethiopië. Telen is daar veel goedkoper. Maar die rozen zijn veel minder van kwaliteit. Die worden zonder water met het vliegtuig vervoerd en blijven doorgaans maar een paar dagen goed. Eigenlijk is dat een totaal andere markt. Als je die rozen met die van ons vergelijkt zijn dat Chinese horloges ten opzichte van een Zwitsers klokje. Wij zijn een hele kleine speler op de wereldmarkt waar zo’n vijf miljard rozen worden verhandeld.”

De circa veertig miljoen rozen die Aleia roses jaarlijks produceert gaan voor het overgrote deel direct in vrachtwagens naar de bloemenveilingen in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. „Meer dan de helft van wereldhandel gaat via Nederland. De logistiek daar is verbluffend. Daar kunnen we niet omheen. In Spanje zijn er zelfs vrijwel geen kanalen naar bloemenwinkels toe. Zelfs rozen die hier verkocht worden gaan eerst naar Nederland. Al met al verlies je dan een week. Zo werkt dat nu eenmaal. Al hopen we in de toekomst daar wel andere wegen voor te vinden.”

Corella hoopt met zijn rozen in Spanje een cultuuromslag te kunnen veroorzaken. „Gemiddeld geeft een Europeaan zeventig euro per jaar uit aan bloemen. De Nederlander zit daar met 80 euro boven. Maar de Spanjaard komt niet verder dan 12 euro per jaar. Probleem is dat Spaanse bloemenwinkels op drie momenten per jaar hun omzet proberen te maken: Valentijnsdag, Moederdag en Allerzielen. Dan verkopen ze twaalf rozen voor negentig euro. Na een paar dagen vallen die om. ‘Een domme luxe’, noemen we dat. ‘Koop de volgende keer maar een plant voor me’, zei mijn moeder altijd als ik rozen gaf. Daar heb ik nog wat aan.”