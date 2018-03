NPO-serie De Luizenmoeder trekt ook online een record aantal kijkers. De derde aflevering, uitgezonden op 28 januari 2018, trok online 420.000 kijkers, maakte de Stichting KijkOnderzoek (SKO) bekend. Niet eerder sinds de start van de publicatie van online kijkcijfers in 2016 keken zo veel mensen online naar een programma. In 2017 was Boer zoekt vrouw internationaal online het best bekeken programma met 201.000 kijkers. In 2016 was dit de documentaire Emma wil leven met 289.000 kijkers.